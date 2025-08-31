На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несколько тысяч студентов получат 30 тыс. в месяц за учебу на приоритетные специальности

РИА Новости: студентам увеличат президентскую стипендию до 30 тыс. рублей
Владимир Песня/РИА Новости

Президентскую стипендию студентам увеличат до 30 тыс. рублей, ее можно будет получить в случае обучения по приоритетным специальностям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

«Стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям ... которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России», — рассказали в ведомстве.

Отбор на назначение новой стипендии будет конкурсным и пройдет в ноябре-декабре 2025 года. Выплаты будут проведены в том числе за период с 1 сентября 2025 года. Еще 5,7 тыс. студентов, курсантов и слушателей вузов получат стипендию правительства РФ в размере 20 тыс. рублей.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приоритетных направления научно-технологического развития. К ним отнесены высокоэффективная и энергосберегающая энергетика, превентивная медицина, высокопродуктивное и устойчивое к изменениям окружающей среды сельское хозяйство, информационная безопасность, интеллектуальные транспортные системы, обеспечение социокультурной идентичности российского общества и адаптация к изменениям климата.

Ранее стало известно, освободят ли олимпиадников от ЕГЭ.

