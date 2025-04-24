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Стало известно, освободят ли олимпиадников от ЕГЭ

Рособрнадзор: победителей и призеров олимпиад не планируют освобождать от ЕГЭ
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Министерство образования Московской области

Победителей и призеров олимпиад не планируют освобождать от ЕГЭ. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего», — подчеркнул он.

По его словам, освобождение олимпиадников от Государственной итоговой аттестации (ГИА) пока нецелесообразно.

До этого во фракции »Справедливая Россия — За правду» сообщили о планах внести в Госдуму законопроект об освобождении победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от прохождения ГИА.

Сейчас место на олимпиаде освобождает школьника только от испытания по предмету, соответствующему профилю интеллектуального испытания. Парламентарии полагают, что освобождение от экзаменов по остальным предметам поможет учащимся сосредоточиться на углубленном изучении выбранной области.

В конце марта Рособрнадзор заявил, что готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ.

Ранее сообщалось, что студенты-олимпиадники превосходят в обучении тех, кто поступил по баллам ЕГЭ.

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