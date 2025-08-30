В КТК рассказали о ликвидации разливов нефти на терминале в районе Новороссийска

КТК завершил работы по ликвидации разливов нефти на терминале у Новороссийска

Основные работы по плану ликвидации разливов нефти в акватории терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были завершены. Там сняли режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщается в Telegram-канале компании.

«Тридцатого августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК», — сказано в сообщении.

В консорциуме также заявили, что специалисты провели осмотр побережья от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей города Анапа. Они не обнаружили там нефти и нефтесодержащих пленок.

29 августа в акватории морского терминала КТК произошла утечка нефти. В консорциуме заявили, что разлив нефти произошел во время погрузки — рукав от выносного причала, шедший к танкеру, отсоединился. В результате в воду попало около 30 кубометров нефти на терминале компании в районе Новороссийска.

