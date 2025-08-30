White Phoenix заявила о причастности к убийству экс-спикера Рады Парубия

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base — White Phoenix («Белый феникс») заявило в социальных сетях о причастности к убийству бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия.

«Мы, организация «Белый феникс», заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — говорится в заявлении.

Представители группировки обвинили Парубия в «подрыве основ расовой чистоты», «осквернении памяти героев» и «сеянии смуты в рядах настоящих украинцев».

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в бывшего парламентария выстрелили не менее восьми раз. Стрелявший в политика был одет как работник службы доставки.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее неонацисты из «Белого феникса» взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ в Киеве.