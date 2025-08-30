Суд Санкт-Петербурга арестовал активиста по делу о пропаганде суицида

В Петербурге суд на два месяца арестовал активиста по делу о пропаганде суицида

В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца местного активиста Кирилла Яковлева по делу о пропаганде суицида. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, прошлой осенью фигурант в разных местах России через свой молодежный проект «Флаги» опубликовал статью, побуждающую «к самоубийству и самоповреждающим действиям, направленную на формирование у адресата положительного эмоционально-смыслового отношения к самоповреждающим действиям, способным привести к летальному исходу».

Известно, что Яковлев просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Мужчину задержали накануне. По данным РИА Новости, Яковлев фигурант планировал уехать из России в Великобританию, воспользовавшись грантом фонда The Hill Foundation, который называют продолжателем дела организации предпринимателя Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом).

