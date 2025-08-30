На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн заявил о сотнях курян, которые считаются пропавшими без вести

Хинштейн: пропавшими без вести считаются 590 жителей Курской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Курской области почти шестьсот человек остаются в списке пропавших без вести после вторжения украинских вооруженных сил на территорию региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, налажена работа по выяснению судеб жителей, и на данный момент в реестре числится 2 132 человека.

«Установлена судьба 1 542 людей из реестра. <...> Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек», — сообщил Хинштейн.

Ссылаясь на представителей аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, чиновник добавил, что на Украине находятся 23 жителя Курской области. В настоящее время ведутся переговоры об их возвращении.

Накануне житель города Суджа Илья Белокрылов, проведший в украинском плену более полугода, рассказал, что украинская сторона сфабриковала документы для жителей Курской области, которые были вывезены в Сумы. Он утверждает, что эти фиктивные документы были созданы с целью сокрытия факта захвата в плен мирных граждан украинской стороной.

Ранее в Генштабе заявили о создании зоны безопасности после разгрома ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами