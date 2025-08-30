Хинштейн заявил о сотнях курян, которые считаются пропавшими без вести

В Курской области почти шестьсот человек остаются в списке пропавших без вести после вторжения украинских вооруженных сил на территорию региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, налажена работа по выяснению судеб жителей, и на данный момент в реестре числится 2 132 человека.

«Установлена судьба 1 542 людей из реестра. <...> Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек», — сообщил Хинштейн.

Ссылаясь на представителей аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, чиновник добавил, что на Украине находятся 23 жителя Курской области. В настоящее время ведутся переговоры об их возвращении.

Накануне житель города Суджа Илья Белокрылов, проведший в украинском плену более полугода, рассказал, что украинская сторона сфабриковала документы для жителей Курской области, которые были вывезены в Сумы. Он утверждает, что эти фиктивные документы были созданы с целью сокрытия факта захвата в плен мирных граждан украинской стороной.

Ранее в Генштабе заявили о создании зоны безопасности после разгрома ВСУ в Курской области.