В Египте поезд сошел с рельсов

Cairo24: в Египте три человека погибли при сходе поезда с рельсов

Три человека погибли, еще 55 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта. Об этом сообщает издание Cairo24.

«Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 55, погибли три человека», — говорится в сообщении.

Управление здравоохранения Матруха объявило чрезвычайное положение во всех больницах провинции после ЧП.

9 августа в Нижегородской области с рельсов сошел паровоз туристического поезда. Сход одной колесной пары у пригородного поезда №6904 произошел на перегоне Арзамас-1 — Соловейко в 18:10. При этом никто не пострадал, для ликвидации последствий случившегося был привлечен восстановительный поезд.

2 августа возле станции Ин в Еврейской автономной области пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов. Они двигались в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате инцидента произошла утечка топлива. При опрокидывании вагонов никто не пострадал. Ущерб составил более 1 млн руб.

Ранее ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве.