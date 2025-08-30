На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Египте поезд сошел с рельсов

Cairo24: в Египте три человека погибли при сходе поезда с рельсов
true
true
true
close
Reuters

Три человека погибли, еще 55 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта. Об этом сообщает издание Cairo24.

«Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 55, погибли три человека», — говорится в сообщении.

Управление здравоохранения Матруха объявило чрезвычайное положение во всех больницах провинции после ЧП.

9 августа в Нижегородской области с рельсов сошел паровоз туристического поезда. Сход одной колесной пары у пригородного поезда №6904 произошел на перегоне Арзамас-1 — Соловейко в 18:10. При этом никто не пострадал, для ликвидации последствий случившегося был привлечен восстановительный поезд.

2 августа возле станции Ин в Еврейской автономной области пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов. Они двигались в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате инцидента произошла утечка топлива. При опрокидывании вагонов никто не пострадал. Ущерб составил более 1 млн руб.

Ранее ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами