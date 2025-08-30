В Волгограде локализовали пожар на вещевом рынке

МЧС: в Волгограде локализовали пожар на рынке на площади в 3,2 тыс. квадратов

В Волгограде пожарные локализовали распространение огня на рынке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

«Локализация пожара проведена на территории, составляющей 3200 квадратных метров», – заявил замначальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области Сергей Смирнов.

По данным администрации города, возгорание началось в торговых рядах и первоначально охватило около 100 квадратных метров.

Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что огонь стал быстро распространяться и за несколько часов площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. Тушение осложняется плотной застройкой и значительной пожарной нагрузкой на объекте. В работах по тушению принимают участие свыше 100 человек, а также 41 единица техники.

По предварительной информации, предоставленной городскими властями, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее очевидица пожара на рынке в Волгограде рассказала, что огонь вплотную подошел к АЗС.