Стало известно, сколько домов пострадали в результате пожара на НПЗ в Краснодаре

Мэр Наумов: повреждены 24 окна в домах рядом с горевшим Краснодарским НПЗ

Специалисты обходят дома, находящиеся рядом с Краснодарским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), на котором сегодня возник пожар в результате падения обломков дрона. На улице Индустриальной повреждены 24 окна, написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов.

Градоначальник уточнил, что пожар на НПЗ ликвидирован, однако на месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий, в результате ЧП никто не пострадал.

Помимо остекления в жилых домах, в результате пожара повреждения получил фасад ТРК «Сити Центр». Администрация города окажет жителям всю необходимую помощь в ближайшее время, написал Наумов.

Пожар на НПЗ в Краснодаре зафиксировали сегодня рано утром. По предварительной информации, обломки сбитого дрона ВСУ повредили одну из технологических установок на нефтеперерабатывающем предприятии. По данным краснодарского оперштаба, площадь возгорания составила около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работали сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы.

По информации Центра озеленения и экологии, после пожара на нефтезаводе загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили более 80 беспилотников.