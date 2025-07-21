«Объясняла, как на допросе». Банки начали блокировать россиянам переводы

Почти каждый третий россиянин, по данным опроса, сталкивался с блокировкой денежных переводов на сумму около 100 тыс. рублей. Как выяснила «Газета.Ru», под ограничения могут попасть переводы строителям за покупку стройматериалов, автосервису за замену шин, родственникам и так далее. С 15 мая 2025 года действует ограничение ЦБ на переводы между физлицами в размере 100 тыс. рублей в месяц для тех, чьи данные внесены в базу дропперов — лиц, подозреваемых в транзите чужих средств (мошенников) через свои счета. По словам экспертов, обычные россияне могут попадать в список подозрительных клиентов по ошибке, из-за перестраховки или из-за технических сбоев. О том, что делать клиентам — в нашем материале.

Почти треть (30,8%) опрошенных россиян уже сталкивались с блокировкой переводов или карт из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей в месяц при попадании в специальную базу данных ЦБ. У 4,4% это происходит регулярно. Таковы результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

С 15 мая 2025 года действует ограничение Центробанка России на переводы между физлицами в размере 100 тыс. рублей в месяц для тех, чьи данные внесены в базу «дропперов» — лиц, подозреваемых в транзите чужих средств (мошенников) через свои счета. Если человек попал в эту базу, то переводы в размере более 100 тыс. рублей в месяц (включая переводы внутри своих счетов и другим лицам) будут блокироваться. При этом оплачивать покупки, услуги и коммуналку человек сможет без ограничений. Если банк не заблокировал карту или доступ в онлайн-банк, но человек находится в базе, то лимит 100 тыс. рублей гарантирован. При попытке перевести больше потребуется лично обратиться в банк с паспортом или удостоверяющими документы . Если информация о клиентах поступила от правоохранителей, банк обязан заблокировать карту и доступ в интернет‑банк.

Врач Светлана (имя изменено) столкнулась с блокировкой перевода в крупном банке из топ-10 по активам, когда переводила деньги рабочим за материалы.

«Ситуация такая: у меня дома идет ремонт, строитель — мой знакомый, сегодня нужно было срочно рассчитаться за материалы. Я ему говорю: «Назови сумму, я переведу, а ты заплатишь». Обычная бытовая история. Я пыталась отправить деньги через Систему быстрых платежей — три раза перевод на сумму в 60 тыс. рублей был отклонен. В итоге он сказал: «У меня есть наличные, я пока сам заплачу». А вечером захожу в онлайн-банк — он заблокирован. Я попыталась снова зайти — безуспешно. Потом мне звонят и спрашивают: «А почему вы переводили деньги этому человеку?» Я, как на допросе, все объясняю . В ответ: «Вы знаете о мошенниках?» Да, говорю, знаю. И про СМС знаю, и никому ничего не передаю. Но у меня уже началась настоящая истерика», — рассказала Светлана. «Газете.Ru».

Несколько раз врачу пришлось разговаривать с представителями банка, и только ее жесткая и прямая позиция помогла решить вопрос.

«Я говорю: «Мне 61 год, я кандидат медицинских наук, у меня две работы. Могу ли я как-то сама распоряжаться своей зарплатой? Меня затопили, мне надо делать срочный ремонт, на который я вообще не планировала тратить деньги». И вместо помощи — только лекции. Один раз я прервала разговор, потому что вела прием, не могу же я пациентов слушать вполуха. Когда перезвонила — уже стояла в очереди 10 минут, слушала музыку и лекции. В конце концов меня спросили: «Вы собираетесь еще пользоваться переводами?» Я ответила, что, скорее всего, подумаю о переходе в другой банк. Хотя у меня у них и пенсия, и зарплата, я там буквально «живу», — поделилась Светлана.

По ее словам, представители банка не объяснили четко, почему именно ее перевод сочли подозрительным. Представители кредитной организации лишь сказали, что сумма была около 100 тыс. рублей, а перевод был на карту банка.

«Я спросила: «В чем проблема? Это же не какой-то подозрительный банк». В итоге доступ к онлайн-банку мне все-таки вернули — после очень жесткого разговора. Но что обидно — это ощущение, что в самой обычной, бытовой ситуации ты оказываешься как будто подозреваемым. Я просто хотела перевести деньги человеку, который делает мне ремонт. А в итоге — блокировка, контроль, подозрения. Конечно, подумываю теперь сменить банк», — подытожила Светлана.

Она добавила, что ее коллеге «крупный банк из топ-10 по активам заблокировал счет при попытке перевода денег за замену шин».

«Как в квесте». У россиян начались проблемы при обмене долларов В крупных российских банках наблюдается дефицит долларов нового образца, выяснила «Газета.Ru». Москвичи... 26 апреля 08:17

Менеджер Василий (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что его перевод самому себе с карты одного крупного банка на карту другого крупного банка в пределах 100 тыс. рублей заблокировали, поскольку он показался подозрительным.

«По идее сейчас все нормально, но блокировка реально была. Я переводил себе деньги с одного счета на другой, и у банка — получателя платежа возникло подозрение, что я нахожусь под воздействием мошенников. И банк заблокировал мне операцию . Но я сходил в офис банка, сказал, что совершал перевод по собственной инициативе, не находился под влиянием мошенников, и тогда мне разблокировали перевод, деньги пришли, куда надо. В офисе вопрос решили сразу», — поделился Василий.

При этом россияне не понимают, по каким принципам банки блокируют переводы и что считают подозрительным. По данным анонимных комментариев пользователей в интернете, отношение к блокировкам переводов и критериям подозрительности вызывает серьезные вопросы. Люди спрашивают: «А кто определяет степень риска и подозрительности клиента?» или «Кто будет решать — подозрительный клиент или нет?» Один из участников отмечает: «Как и кто определяет, подозрительный ли я клиент?»

Некоторые поднимают проблему презумпции виновности: «Отношусь к ограничениям хорошо, но банки перестраховываются и блокируют по малейшему подозрению, даже если ты не нарушаешь закон», — пишут они. Пользователи опасаются, что при существующей системе «человек должен сам подтвердить ограничение, это должно быть добровольно», иначе возникает риск ошибок и перегибов.

Особое возмущение вызывает блокировка личных средств: «Хочу распоряжаться СВОИМИ деньгами по своему усмотрению!» — заявляют респонденты. Один из них подчеркивает: «Если обычному человеку переводят на карту родственники — почему это вдруг подозрительно?» Другой добавляет: «Необходимо не ограничивать, а блокировать, арестовывать счета только при наличии реальных оснований и доказательств».

Почему блокируют переводы

В ЦБ не ответили «Газете.Ru» на момент выхода материала. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отметили, что россияне могут попасть в список подозрительных клиентов случайно, но банки, как правило, никогда не раскрывают истинных причин блокировок переводов. Эксперты добавили, что банки перестраховываются в свете новых требований ЦБ.

«К сожалению, случаи, когда переводы добросовестных клиентов будут блокировать ошибочно, неизбежны. Это не должен быть большой процент. Сейчас, когда практика заработала, процент, естественно, будет выше, но со временем начнет снижаться.

Способы снять блокировку зависят от конкретного банка, но обычно они не делают этот процесс слишком сложным, чтобы не отпугнуть клиентов, потому что это им тоже не выгодно, где-то снять ограничения вообще можно онлайн. Это естественные неудобства, которые позволят государству эффективнее бороться с незаконными переводами», — пояснила «Газете.Ru» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По ее словам, чаще всего с блокировкой переводов сталкиваются те, кто регулярно получает средства от разных физических лиц, а также те, кто регулярно получает переводы от одного и того же гражданина на фиксированные суммы. Внимание банков привлекают и безработные граждане, регулярно получающие на карту переводы от физических лиц, и лица, систематически получающие анонимные переводы.

«Тем, кто использует карты для большого количества переводов, лучше завести несколько счетов в разных банках, так нагрузка на одну карту будет ниже, а риски — меньше», — посоветовала юрист.

Кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина подтвердила «Газете.Ru», что попадание клиента в базу дропперов по ошибке возможно , и это подтверждается как экспертами в сфере информационной безопасности, так и представителями финансовых организаций.

«Причины ошибок разные: технические сбои, некорректные данные, ошибочная классификация транзакций, жалобы третьих лиц, передача карты родственнику, единичные операции с подозрительными лицами», — отметила Фрумина.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов уточнил, что собственные системы банков могут относить к потенциально опасным не свойственные их клиентам операции.

«Возможна также путаница с другими причинами блокировок и ограничений в рамках действующих тарифов кредитных организаций. В целом, установка лимитов на переводы — рабочая практика даже в отношении собственных счетов для сокращения рисков. Что касается блокировок по инициативе банка, надо учесть, что в банках работают собственные антифрод-системы, которые могут отмечать некоторые операции как потенциально опасные», — пояснил «Газете.Ru» Ульянов.

По его словам, вряд ли клиенты на практике узнают, почему именно их перевод заблокировали.

«Причины могут быть различными. Но если операция быстро без дополнительных затруднений подтверждается владельцем счета и проводится банком, такие меры безопасности можно принять. К сожалению, узнать об истинных причинах блокировки вряд ли удастся, по соображениям безопасности сотрудники банков почти никогда не предоставляют подобную информацию. В общем случае выявляются нетипичные, аномальные для конкретного клиента операции», — уточнил Ульянов.

«Два миллиона потенциальных преступников». В России готовятся принять закон о дроппинге В МВД спрогнозировали, что после принятия закона о дропперах обвиняемыми станут около 2 млн... 19 июня 17:24

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев сказал «Газете.Ru», что все нестандартные операции или операции, где второй стороной выступает лицо с такими нестандартными операциями, могут и выглядят подозрительными.

« Если в магазине вдруг «не работает терминал» и поэтому «переводите на телефон», прежде чем сделать перевод, подумайте, сколько человек уже сделали такие переводы и как это выглядит со стороны , если внезапно на один и тот же номер приходят разные суммы от совершенно ранее не замеченных в переводах именно по этому номеру людей. Таких вариантов можно набрать большое количество», — пояснил Мехтиев.

Что делать

У россиян не так много вариантов в случае блокировки перевода — визит в банк, обращение в ЦБ или суд.

При блокировке перевода Фрумина посоветовала россиянам обратиться в обслуживающий банк с письменным заявлением и просьбой разъяснения причин. По словам экономиста, важно уточнить, какие операции были признаны подозрительными и предоставить документы и пояснения, подтверждающие добросовестность клиента. Это может быть история операций, чеки и так далее. При необходимости Фрумина рекомендовала подать заявление в Банк России через интернет-приемную.

«Будьте готовы представить все документы в оправдание своей позиции. Совет — при любом платеже в назначении указывайте за что или для чего делается перевод («перевод собственных средств члену семьи», «на подарок для дня рождения», «возврат ранее полученного займа»), — рекомендовал Мехтиев.

По словам Фруминой, в случае отказа обжалования включения в реестр, можно обратиться в суд.

«Однако следует помнить, что с 5 июля вступили в силу поправки в УК РФ, ужесточающие наказание граждан, способствующих мошенническим действиям. За участие в нелегальных схемах, связанных с финансовыми операциями для личной выгоды и/или из корыстных соображений, дроппер может получить штраф до 300 тыс. рублей, и даже срок до трех лет лишения свободы», — заключила экономист.