Московский суд арестовал мужчину по делу о госизмене

В Москве суд арестовал гражданина Куряева по статье о госизмене
Shutterstock

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина по фамилии Куряев по делу о госизмене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на картотеку инстанции.

«‎Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Куряева О.В. Статья 275 УК РФ», — говорится в карточке дела.

Личность фигуранта и другие подробности не приводятся из-за грифа секретности. Уточняется, что арестовали мужчину накануне.

По статье о госизмене фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

29 августа сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Ярославской области, которые по собственной воле установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры региона. Уголовное дело возбудили по аналогичной статье.

Позже выяснилось, что украинская сторона пообещала одному из фигурантов заплатить в криптовалюте за передачу секретной информации.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.

Обвинения в госизмене
