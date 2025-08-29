Стало известно, что обещала СБУ задержанному за госизмену в Ярославской области

Одному из задержанных за госизмену жителю Ярославской области, СБУ обещала заплатить в криптовалюте за передачу секретной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По информации спецслужбы, мужчине также гарантировали предоставить паспорт одной из стран Евросоюза. Уточняется, что россиянин по заданию украинской разведки выполнял замеры сигналов вышек сотовой связи, чтобы определить, в каком районе ее (связь) «глушат».

Сотрудники ФСБ ранее задержали двух жителей Ярославской области, которые по собственной воле установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Мужчинам может грозить пожизненное заключение. Расследование продолжается.

До этого жительница Рязани, осужденная на пять лет, призналась, что сняла видео с российской военной техникой и «по дурости» отправила его человеку, который оказался агентом Украины. По ее словам, агенты интересовались у нее информацией о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.