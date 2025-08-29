На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что обещала СБУ задержанному за госизмену в Ярославской области

Задержанному за госизмену в Ярославской области СБУ обещала криптовалюту

Одному из задержанных за госизмену жителю Ярославской области, СБУ обещала заплатить в криптовалюте за передачу секретной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По информации спецслужбы, мужчине также гарантировали предоставить паспорт одной из стран Евросоюза. Уточняется, что россиянин по заданию украинской разведки выполнял замеры сигналов вышек сотовой связи, чтобы определить, в каком районе ее (связь) «глушат».

Сотрудники ФСБ ранее задержали двух жителей Ярославской области, которые по собственной воле установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Мужчинам может грозить пожизненное заключение. Расследование продолжается.

До этого жительница Рязани, осужденная на пять лет, призналась, что сняла видео с российской военной техникой и «по дурости» отправила его человеку, который оказался агентом Украины. По ее словам, агенты интересовались у нее информацией о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее в Москве осудили программиста, спонсировавшего украинские войска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами