Киселев призвал вернуть в Россию сотрудников Sputnik Азербайджан

Киселев призвал Баку к скорейшему освобождению журналистов Sputnik Азербайджан
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналисты «Sputnik Азербайджан» должны быть в ближайшее освобождены, а не использоваться для провоцирования серьезного кризиса в отношениях Баку и Москвы. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он отметил, что два месяца в заключении в Азербайджане находятся российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов. По словам Кисилева, за все это время не последовало ни одной реакции со стороны тех, кто намеренно использовал корреспондентов для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях России и Азербайджана.

Глава медиагруппы подчеркнул, что было нецивилизованно лишать свободы журналистов, к которым никогда не было претензий, обвинять их в шпионаже, а потом резко менять суть бездоказательных обвинений на мошенничество.

Кисилев добавил, что Россия призывает к скорейшему освобождению Картавых и Белоусова и просит предоставить им возможность вернуться домой.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания — в феврале деятельность Sputnik была приостановлена в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Баку «эмоциональная» и призвал власти страны к диалогу.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых местные власти обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

Ранее Захарова заявила о планах Украины разжигать ненависть между Россией и Азербайджаном.

