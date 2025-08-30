На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в Москве в субботу будет облачно и до +28°C
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В субботу в Москве ожидается облачная погода, сообщает Гидрометцентр РФ.

По информации синоптиков, воздух в столице прогреется до +26... +28°C. В ночь на воскресенье похолодает до +14°C.

Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.

В Подмосковье днем в субботу ожидается до +24... +29°C. При этом в ночное время столбик термометра опустится до +11°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны.

Также директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб говорил, что летний сезон в Москве был аномально влажным, растения показали отличный прирост, поэтому в столице и окрестностях листопад откладывается.

По словам биолога, даже засуха, которая была в средней полосе России, не сильно сказалась на ситуации. Он объяснил, что глобальное изменение климата выявляется на больших пространствах и за длительное количество времени, а конкретный год может выпадать из тренда в ту или иную сторону. Чуб отметил, что люди живут в погоде, а не в климате, которая тоже постоянно «преподносит сюрпризы».

Ранее сообщалось, что осень может поставить новые температурные рекорды в России.

