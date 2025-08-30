На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тульской области обломки БПЛА упали на территории предприятия

Миляев: силы ПВО отразили атаку БПЛА, обломки упали на территории предприятия
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Алексине обломки дрона упали на территории производственного предприятия. На месте работают оперативные службы.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

В ночь на 29 августа над территорией России были сбиты 54 украинских беспилотника: 18 — над Брянской областью, 10 — над Крымом, восемь — над Тверской областью, по два БПЛА уничтожено над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, еще девять БПЛА — над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Брянской области пораженный украинским дроном автомобиль врезался в жилой дом.

Атаки БПЛА на Россию
