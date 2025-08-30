На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Днепропетровске произошли взрывы

В Днепропетровске произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Shutterstock

В Днепропетровске произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

До этого телеканал сообщал о взрывах в Киеве, Броварах в Киевской области и в городе Сумы.

В ночь на 28 августа российские вооруженные силы атаковали военные цели на Украине дронами и ракетами «Кинжал». Основной удар пришелся на Киев: там повреждены объекты военно-промышленного комплекса, в том числе предприятие по сборке беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины атакуют российские регионы. В Европе обвинили армию России в повреждении здания миссии Евросоюза, Москва эту информацию не подтверждала. По заявлениям военкоров, украинские средства противовоздушной обороны при отражении атаки «посбивали дроны на дома». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска ударами по энергетической инфраструктуре его страны мешают подготовке Киева к зимнему сезону. Глава государства обвинил Россию в срыве хозяйственных мероприятий. Он заявил, что российские войска якобы атакуют не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи на Украине.

Ранее в Черниговской области Украины зафиксировали повреждение энергетического оборудования.

Новости Украины
