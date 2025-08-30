В столице Украины прогремели взрывы

В Киеве, Броварах и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Киеве, Броварах в Киевской области и в городе Сумы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога.

До этого издание «Общественное» сообщало о взрыве в городе Черкассы, который находится в центральной части Украины.

В ночь на 28 августа российские вооруженные силы атаковали военные цели на Украине дронами и ракетами «Кинжал». Основной удар пришелся на Киев: там повреждены объекты военно-промышленного комплекса, в том числе предприятие по сборке беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины атакуют российские регионы. В Европе обвинили армию России в повреждении здания миссии Евросоюза, Москва эту информацию не подтверждала. По заявлениям военкоров, украинские средства противовоздушной обороны при отражении атаки «посбивали дроны на дома». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сумской области после взрывов произошли перебои с электричеством.