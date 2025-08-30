В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В 23:06 воздушная гавань Волгограда приостановила прием и выпуск судов.

На прошлых выходных в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, были задержаны. Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно. Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов не только над регионом, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители города впервые получили предупреждения МЧС об угрозе атаки БПЛА.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.