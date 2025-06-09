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Мужчина-няня около тысячи раз насиловал воспитанника и годами развращал

В Германии мужчина-няня годами насиловал своего подопечного
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Shutterstock

Мужчина-няня из Германии получил срок за насилие над своим подопечным. Об этом сообщает Bild.de.

По версии следствия, немец по имени Флориан в 2010 году зарегистрировался на сайте, где предлагал услуги по уходу за детьми. Его наняла мать-одиночка из Мюнхена для своего десятилетнего сына.

Известно, что женщине он представлялся как психолог, имеющий двух собственных детей. В этот момент у него уже была судимость за сексуальное насилие.

Утверждается, что в семье в этот момент мать была подавлена, а ребенок нуждался в отце, последнего вскоре заменил Флориан. Немец спал с мальчиком в одной кровати и в целом заботился о воспитаннике до 18 лет. Только в 2024 году, после терапии, пострадавший рассказал о произошедшем.

Флориан подверг ребенка насилию около 1000 раз за все проведенные рядом с ним годы. Он манипулировал школьником, придумывал специальные слова для обозначения соития и упоминал их в переписках.

На суде фигурант отрицал все обвинения и утверждал, что его хотят оговорить из мести. Суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Также его признали «чрезвычайно опасным для общества». Это значит, что даже отсидев срок, он может остаться в тюрьме, если специалисты решат, что он все еще представляет угрозу людям.

Ранее учительницу лишили лицензии за совращение двух учеников в 1980-х годах.

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