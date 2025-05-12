Пожилой россиянин надругался над школьницей и развращал девочек по переписке

KazanFirst: в Татарстане пенсионер развращал школьниц и надругался над девочкой

В Татарстане 70-летний мужчина развращал школьниц по переписке и надругался над одной из них. Об этом со ссылкой на источники сообщает KazanFirst.

В Бугульме задержали пожилого мужчину, подозреваемого в развращении девочек. Предварительно, пенсионер вел неприличные переписки в мессенджерах с двумя 12-летними школьницами. Над одной из них он надругался 3 мая.

Подозреваемый был задержан, однако свою вину не признает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого дедушка несколько лет развращал маленькую внучку в Ленинградской области. Предварительно, мужчина начал домогаться девочки, когда ей исполнилось десять лет, пользуясь отсутствием бабушки дома.

Ранее неизвестный самоудовлетворялся на глазах у девочек в детском парке в Анапе.