В МГУ раскрыли детали приемной кампании 2025 года

На одно бюджетное место в МГУ в 2025 году претендовали свыше 14 человек

На одно бюджетное место в Московский государственный университет им. Ломоносова в рамках приемной кампании 2025 года претендовали свыше 14 человек. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе вуза.

«Конкурс по заявлениям в 2025 году — 14,72 человек на место. Зачислено без вступительных испытаний — 548 человек», — говорится в сообщении.

В 2025 году МГУ было выделено 6768 бюджетных мест: бакалавриат — 2655 мест, специалитет — 1586 мест и магистратура — 2527 мест.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в России вузы вынуждены сокращать бюджетные места в пользу платных для сохранения источников дохода, причем стоимость обучения регулярно индексируется – в этом году цены выросли в среднем на 10-15%. Он посоветовал родителям заранее копить средства на кредиты, подчеркнув, что они станут единственным способом для родителей выдержать необходимость оплаты образования ребенка.

Ранее депутаты призвали Минобрнауки установить единые тарифы на высшее образование.