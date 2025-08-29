В список 100 фильмов для школьников не включили российские фильмы

В список из 100 фильмов для школьников попали только советские картины

Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов, которые необходимо показать школьникам в рамках киноклубов. Документ со списком кинокартин опубликован на сайте министерства.

В список вошли только отечественные картины, снятые в советский период — с 1934 по 1987 год, то есть без картин российского производства. Это известные работы таких режиссеров, как Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Владимир Меньшов и другие.

Из работ ныне живущих режиссеров там представлены «Курьер» Карена Шахназарова, а также два фильма Никиты Михалкова — «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Отмечается, что в разработке методических рекомендаций приняли участие Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднёва, Росдетцентр, Институт изучения детства, семьи и воспитания, Московский педагогический государственный университет.

