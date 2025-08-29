Сотрудника МИД Армении арестовали за шпионаж в пользу другого государства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу республиканского Следственного комитета.

По ее информации, еще в июне текущего года «было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником Министерства иностранных дел Республики Армения путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, составляющими государственную тайну, и оказания содействия в осуществлении враждебной деятельности».

В середине августа 2025 года военный суд Новой Зеландии признал военнослужащего виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства. Солдат пытался передать фотографии военной базы и ее местоположение на карте офицеру контрразведки, который работал под прикрытием и вступил в контакт в качестве подставного покупателя. В пользу какой страны шпионил осужденный военный, суд разглашать не стал.

Известно, что солдат плакал, когда ему зачитывали показания против него. Он признал свою вину. По данным СМИ, это первое в истории Новой Зеландии разоблачение шпиона.

Ранее в Европе рассказали, как вычислить русского шпиона.