На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудника МИД Армении арестовали за шпионаж

ТАСС: сотрудника МИД Армении арестовали за шпионаж в пользу другого государства
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Сотрудника МИД Армении арестовали за шпионаж в пользу другого государства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу республиканского Следственного комитета.

По ее информации, еще в июне текущего года «было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником Министерства иностранных дел Республики Армения путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, составляющими государственную тайну, и оказания содействия в осуществлении враждебной деятельности».

В середине августа 2025 года военный суд Новой Зеландии признал военнослужащего виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства. Солдат пытался передать фотографии военной базы и ее местоположение на карте офицеру контрразведки, который работал под прикрытием и вступил в контакт в качестве подставного покупателя. В пользу какой страны шпионил осужденный военный, суд разглашать не стал.

Известно, что солдат плакал, когда ему зачитывали показания против него. Он признал свою вину. По данным СМИ, это первое в истории Новой Зеландии разоблачение шпиона.

Ранее в Европе рассказали, как вычислить русского шпиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами