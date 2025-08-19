На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Военного в Новой Зеландии осудили за попытку шпионажа впервые в истории страны
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Военный суд Новой Зеландии признал военнослужащего виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства. Об этом сообщило издание The Guardian.

Суд установил, что солдат, чье имя не раскрывается, пытался передать фотографии военной базы и ее местоположение на карте офицеру контрразведки, который работал под прикрытием и вступил в контакт в качестве подставного покупателя. В пользу какой страны шпионил осужденный военный, суд разглашать не стал.

В публикации говорится, что солдат плакал, когда ему зачитывали показания против него. Он признал свою вину. Как пишет The Guardian, это первое в истории Новой Зеландии разоблачение шпиона. Приговор будет вынесен в течение нескольких дней.

До этого The Guardian писала, что британская служба безопасности MI5 два десятилетия проводила операцию по выявлению «крота», который, предположительно, работал на российскую разведку. В 1990-х годах за подозреваемым установили наблюдение, прекратили его только в 2015 году. Агенты под вымышленными именами следили за предполагаемым шпионом в нескольких странах. Однако расследование не принесло результатов, и за все время не удалось собрать доказательств его предательства.

Ранее в Европе рассказали, как вычислить русского шпиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами