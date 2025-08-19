В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Военный суд Новой Зеландии признал военнослужащего виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства. Об этом сообщило издание The Guardian.

Суд установил, что солдат, чье имя не раскрывается, пытался передать фотографии военной базы и ее местоположение на карте офицеру контрразведки, который работал под прикрытием и вступил в контакт в качестве подставного покупателя. В пользу какой страны шпионил осужденный военный, суд разглашать не стал.

В публикации говорится, что солдат плакал, когда ему зачитывали показания против него. Он признал свою вину. Как пишет The Guardian, это первое в истории Новой Зеландии разоблачение шпиона. Приговор будет вынесен в течение нескольких дней.

До этого The Guardian писала, что британская служба безопасности MI5 два десятилетия проводила операцию по выявлению «крота», который, предположительно, работал на российскую разведку. В 1990-х годах за подозреваемым установили наблюдение, прекратили его только в 2015 году. Агенты под вымышленными именами следили за предполагаемым шпионом в нескольких странах. Однако расследование не принесло результатов, и за все время не удалось собрать доказательств его предательства.

