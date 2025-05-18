«Короткая стрижка, неряшливый вид»: в Европе рассказали, как вычислить русского шпиона

Служба военной разведки и безопасности Латвии рассказала, как вычислить русского шпиона. В отчете, который выпустило ведомство, перечисляются признаки агента: военная или спортивная форма, рюкзак, короткая стрижка, неряшливый или неопрятный внешний вид. При этом там также сказано, что шпионы могут «адаптироваться к окружающей среде» и «визуально не соответствовать классическому профилю агентов». Рекомендации появились на фоне того, что страны НАТО обновляют инструкции о действиях в условиях войны или бедствий.

Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) опубликовала ежегодный отчет, в котором рассказала, как вычислить русского шпиона. Внимание на него обратил французский телеканал LCI, выпустивший сюжет, посвященный этим рекомендациям.

«Военная, спортивная или туристическая одежда в сочетании с элементами специального снаряжения (рюкзаки, ремни, специализированные медицинские сумки), элементы форменной одежды, короткая стрижка, неряшливый или неопрятный внешний вид, плохая гигиена, спортивное телосложение», — описала вид шпиона MIDD.

К признакам «русского шпиона» относятся также наличие валюты и паспортов «агрессивных» иностранных государств и ношение при себе еды и снаряжения «для выживания»: радио, карт, навигационных устройств, специальных инструментов или оружия.

Кроме этого, как утверждает Служба военной разведки и безопасности Латвии, агенты предпочитают оставаться в отдаленных районах, расположенных вблизи лесов и водоемов, «даже если их одежда и снаряжение не предполагают досуговой деятельности», а также размещаются в заброшенных зданиях и на лесных полянах .

«Слабые или отсутствующие навыки ориентации на местности; перемещение в военных манерах и наблюдение/изучение окрестностей; расспросы местных жителей об их политических взглядах или подстрекательство к беспорядкам», — говорится в отчете MIDD.

По данным ведомства, «русские шпионы» и диверсанты также проявляют большой интерес к объектам критической инфраструктуры, правоохранительным органам и вооруженным силам.

При этом в отчете сказано, что агенты могут «адаптироваться к окружающей среде» и «визуально не соответствовать классическому профилю агентов».

Телеведущий LCI назвал описание типичного «шпиона» от латвийских спецслужб карикатурным: «Это даже звучит глупо, если говорить прямо».

И обратился за комментарием к бывшему офицеру израильской военной разведки Рафаэлю Иерусалими.

«Очевидно, что описанное здесь не соответствует образу настоящего шпиона», — ответил экс-разведчик и обратил внимание, что описывается, скорее, образ диверсанта.

«И вот о чем еще я спрашиваю себя: вы бы смогли отличить украинца от русского, например, на улице? Это довольно трудно, особенно учитывая, что многие украинцы имеют русские корни», — добавил он.

Голословные обвинения

Год назад Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб сообщала, что Россия готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на территории Европы — как напрямую, так и с помощью доверенных лиц. Еще раньше Глава внутренней разведки Германии Томас Халденванг оценил риск планируемых актов саботажа как «значительно возросший».

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В Кремле эти обвинения отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья FT не похожа на какой-то серьезный материал.

«Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — добавил он, отметив, что таких обвинений становится все больше по поводу и без повода.

Как пережить войну

Как передает агентство Associated Press, латвийские рекомендации появились на фоне того, что страны региона, включая новых членов НАТО Швецию и Финляндию, выпускают брошюры с советами, как пережить войну или стихийное бедствие. Ранее Стокгольм и Хельсинки действительно обновили рекомендации на случай ЧС. В новой версии инструкций больше внимания уделили военным действиям.

В обновленном шведском руководстве, например, объяснялось, как реагировать на атаку с применением ядерного, химического или биологического оружия. В финском при этом говорилось, что «готовность — это гражданский навык в текущей глобальной ситуации».

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Также рекомендации призывали людей запасаться питьевой водой, консервами, лекарствами, отоплением, туалетной бумагой, деньгами, фонариками и свечами. И при возможности держать машину полностью заправленной.

Свои рекомендации обновили также Дания и Норвегия. При этом ни в одном руководстве Россия не упоминалась напрямую.