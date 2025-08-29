После взрыва гранаты в тульском жилом доме возбудили уголовное дело

В Туле возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в жилом доме

В Туле завели дело после инцидента со взрывом гранаты в жилом доме. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, местный житель подкинул в квартиру женщины гранату, и та взорвалась. Подозреваемый задержан, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на улице Кутузова. В результате случившегося пострадала женщина — на кадрах с места заметно, как ее везут к карете скорой помощи. Предварительно, она получила осколочные ранения ног. Известно, что фигурант является сожителем пострадавшей, ранее он был судим по статье о незаконном хранении наркотиков.

