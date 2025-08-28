В Тыве школьник нашел неизвестный предмет и подорвался на нем

Следователи Тывы проводят проверку после того, как ребенок подорвался на неизвестном предмете. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в восьми километрах от села Сукпак. Школьник нашел неизвестный предмет, который позже взорвался.

Мальчика спасти не удалось. На месте также находился еще один ребенок, он попал в больницу, медики оценили его состояние как средней степени тяжести. У пострадавшего диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног, головы и спины.

На месте работают специалисты по взрывотехнике и следователи. Последние проводят проверку.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации СК РФ.

До этого в Брянской области мопед наехал на взрывное устройство, которое на это место сбросил БПЛА. В результате выжил только один из них, 17-летний школьник, но у него диагностировали серьезные ранения ног.

Ранее в Уфе мужчина подорвался на пивной кеге и попал на видео.