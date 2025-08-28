На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тыве школьник нашел неизвестный предмет и подорвался на нем

В Тыве ребенок подорвался на неизвестном предмете
СУ СК РФ по Республике Тыва

Следователи Тывы проводят проверку после того, как ребенок подорвался на неизвестном предмете. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в восьми километрах от села Сукпак. Школьник нашел неизвестный предмет, который позже взорвался.

Мальчика спасти не удалось. На месте также находился еще один ребенок, он попал в больницу, медики оценили его состояние как средней степени тяжести. У пострадавшего диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног, головы и спины.

На месте работают специалисты по взрывотехнике и следователи. Последние проводят проверку.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации СК РФ.

До этого в Брянской области мопед наехал на взрывное устройство, которое на это место сбросил БПЛА. В результате выжил только один из них, 17-летний школьник, но у него диагностировали серьезные ранения ног.

Ранее в Уфе мужчина подорвался на пивной кеге и попал на видео.

