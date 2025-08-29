На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» закачал к зиме 89,3% от целевого объема газа

«Газпром» закачал в подземные хранилища 89,3% от целевого объема газа к зиме
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

«Газпром» близок к завершению подготовки к зимнему сезону, закачав в подземные хранилища газа (ПХГ) 89,3% от запланированного объема. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании, приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, пишет ТАСС.

«Уже на сегодняшний день в наши подземные хранилища закачано 89,3% от целевого объема газа. И на период начала отбора мы с вами установим новый исторический рекорд оперативного резерва газа в подземных хранилищах «Газпрома» — это 73,17 млрд куб. м газа», — подчеркнул глава компании.

Еще в апреле «Газпром» анонсировал планы по закачке рекордного объема газа – 73,17 млрд кубометров – в российские ПХГ к следующему отопительному сезону. Компания также планирует поддержать максимальную суточную производительность российских ПХГ на ранее достигнутом рекордном уровне – 858,8 млн кубометров.

Как отмечается, в минувший отопительный сезон «Газпром» начал извлекать газ из подземных хранилищ 1 ноября 2024 года. К началу зимнего периода 2024–2025 годов компания сформировала в российских ПХГ оперативный запас газа, достигший 73,034 млрд кубометров.

Ранее в России предложили ввести штрафы за нарушения перед отопительным сезоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами