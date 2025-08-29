«Газпром» закачал к зиме 89,3% от целевого объема газа

«Газпром» закачал в подземные хранилища 89,3% от целевого объема газа к зиме

«Газпром» близок к завершению подготовки к зимнему сезону, закачав в подземные хранилища газа (ПХГ) 89,3% от запланированного объема. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на совещании, приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, пишет ТАСС.

«Уже на сегодняшний день в наши подземные хранилища закачано 89,3% от целевого объема газа. И на период начала отбора мы с вами установим новый исторический рекорд оперативного резерва газа в подземных хранилищах «Газпрома» — это 73,17 млрд куб. м газа», — подчеркнул глава компании.

Еще в апреле «Газпром» анонсировал планы по закачке рекордного объема газа – 73,17 млрд кубометров – в российские ПХГ к следующему отопительному сезону. Компания также планирует поддержать максимальную суточную производительность российских ПХГ на ранее достигнутом рекордном уровне – 858,8 млн кубометров.

Как отмечается, в минувший отопительный сезон «Газпром» начал извлекать газ из подземных хранилищ 1 ноября 2024 года. К началу зимнего периода 2024–2025 годов компания сформировала в российских ПХГ оперативный запас газа, достигший 73,034 млрд кубометров.

Ранее в России предложили ввести штрафы за нарушения перед отопительным сезоном.