Россиянам рассказали, какая пищевая добавка формирует зависимость от фастфуда

Врач Белоусова: глутамат натрия формирует зависимость от фастфуда
Depositphotos

Глутамат натрия, содержащийся в фастфуде, формирует зависимость от него. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова. По ее словам, сама по себе добавка относительно безопасна, но, именно благодаря ей еда кажется вкуснее.

«Чем чаще мы употребляем фастфуд, тем больше ставим себя под угрозу раковых заболеваний», — предупредила специалист.

Основной вред еды быстрого приготовления не только в калорийности, но и в использовании масла во фритюре, которое многократно перегревается. Это приводит к образованию трансжиров, признанных канцерогенами, добавила она.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что сосуды человека ежедневно сталкиваются с сильной нагрузкой, которую многократно усиливает неправильное питание. Особенно сильно бьют по артериям определенные продукты, самые опасные из которых — это маргарин и переработанное мясо.

Ранее врач рассказала о методах профилактики ожирения.

