На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест главе кубанского ДОСААФ

Суд в Москве продлил арест главе кубанского ДОСААФ Левитскому
true
true
true

Хамовнический суд Москвы продлил меру пресечения председателю отделения ДОСААФ в Краснодарском крае Борису Левитскому. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Хамовнического районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Левитского Бориса Евгеньевича, <...> на срок 3 месяца 21 сутки», — говорится в сообщении.

Таким образом, арест Левитского продлится до 23 декабря.

Главу кубанского отделения ДОСААФ арестовали 26 августа. Ему предъявили обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями, после чего этапировали в столичное СИЗО.

Согласно материалам следствия, уголовное дело в отношении Левитского связано с махинациями с земельным участком, выделенным для пансионата «Кубаньгазпром» в бухте Инал. Согласно обвинению, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СК России арестовал имущество экс-замглавы предприятия Минобороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами