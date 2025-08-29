Суд продлил арест главе кубанского ДОСААФ

Хамовнический суд Москвы продлил меру пресечения председателю отделения ДОСААФ в Краснодарском крае Борису Левитскому. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Хамовнического районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Левитского Бориса Евгеньевича, <...> на срок 3 месяца 21 сутки», — говорится в сообщении.

Таким образом, арест Левитского продлится до 23 декабря.

Главу кубанского отделения ДОСААФ арестовали 26 августа. Ему предъявили обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями, после чего этапировали в столичное СИЗО.

Согласно материалам следствия, уголовное дело в отношении Левитского связано с махинациями с земельным участком, выделенным для пансионата «Кубаньгазпром» в бухте Инал. Согласно обвинению, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СК России арестовал имущество экс-замглавы предприятия Минобороны РФ.