Юрий Лоза раскрыл секрет борьбы с плохим настроением

Певец Юрий Лоза признался, что его настроение во многом зависит от погоды – на фоне ненастного и прохладного лета он, как и большинство россиян, часто сталкивается с хандрой. В беседе с Общественной Службой Новостей артист рассказал, что борется с ней на курортах Крыма и Краснодарского края.

«Вот сейчас у нас вместо лета в Москве черт-те что: ни солнца, ни жары. И конечно, хочется, чтобы выглянуло солнышко, была хорошая погода. Когда мне очень хочется тепла, то мы собираемся с семьей и едем на юг», — сообщил исполнитель.

По словам Юрия Лозы, он предпочитает ездить на отдых в Форос, Ялту, Анапу и Геленджик. На берегу моря он любит погреться на солнце, пожарить шашлыки и выпить прохладного пива, не опасаясь при этом подхватить простуду. В ближайшее время певец как раз планирует отдых на юге страны, чтобы на время забыть о непогоде, которая в этом сезоне установилась в столичном регионе.

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что из-за огромного количества работы и ненормированного графика однажды столкнулся с сильным стрессом и выгоранием. По его словам, справиться с этим состоянием ему помог длительный отпуск и отдых на Канарских островах, где в течение нескольких месяцев он спал, отдыхая от многочасовых, изматывающих репетиций.

Ранее Юрий Лоза связал плохое самочувствие Киркорова с пластикой.