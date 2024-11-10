Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, какие продукты помогают победить осеннюю хандру

Healthnews: ягоды и семена льна помогают победить осеннюю хандру

close
Nata Bene/Shutterstock/FOTODOM

Овсянка, ягоды и семена льна помогают бороться с сезонным аффективным расстройством, связанным с климатическими и сезонными изменениями погоды. Об этом изданию Healthnews рассказал британский диетолог Кайл Кроули.

По словам врача, с наступлением осенне-зимнего периода многие люди начинают испытывать симптомы сезонного аффективного расстройства (САР). К ним относится усталость, раздражительность и сонливость. Диетолог объяснил, что изменения в погодных условиях и сокращение светового дня могут повлиять на психоэмоциональное состояние. Скорректировать настроение и вернуть работоспособность можно с помощью здоровой диеты.

Кроули подчеркнул, что для психического здоровья важен гормональный баланс, который поддерживает витамин D. Стимулировать выработку этого вещества в организме может солнечный свет, но с наступлением осени его количество уменьшается. По этой причине рекомендуется увеличить потребление продуктов, богатых витамином D. К ним относятся яичные желтки, красное мясо и жирная рыба.

Также диетолог рекомендует включить в рацион пищу, содержащую триптофан. Это аминокислота, которая помогает организму вырабатывать серотонин — гормон хорошего настроения. Кроули объяснил, что диета с низким содержанием триптофана может усиливать симптомы тревожности и депрессии. Чтобы избежать этого, важно есть овес, бананы и арахис.

Кроули выделяет овсянку как особенно полезный продукт, поскольку она не только содержит много клетчатки и триптофана, но и помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая перепады настроения. Овес также богат цинком, который поддерживает здоровье мозга, и глюкозой, обеспечивающей организм энергией.

Ягоды, такие как черника и клубника, выступают отличным источником антиоксидантов. Эти природные вещества стимулируют мозговую деятельность, улучшают когнитивные функции и помогают бороться с негативным воздействием стресса. Ягоды, по словам Кроули, могут значительно улучшить настроение уже через несколько часов после употребления.

Другим важным продуктом для преодоления осенне-зимней хандры выступает льняное семя. Оно богато жирными кислотами, которые способствуют выработке дофамина и серотонина. Семена льна также содержат белок, клетчатку, тиамин, цинк и магний, которые улучшают общее состояние здоровья.

Ранее была названа оптимальная влажность воздуха в квартире в осенне-зимний период.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами