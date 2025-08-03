Кинолог рассказал, как помочь собаке при сильном стрессе

Собаки могут страдать от стресса также, как и человек. Чтобы это состояние не затягивалось и не вредило здоровью питомца, животному нужно помочь как можно скорее, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт отметил, пояснил, что говоря о стрессе, он имеет в виду потерю хозяина, смену семьи или побои, а также, если питомец потерялся или на него напали.

Кинолог объяснил, что пережитый стресс может проявляться в виде сильного возбуждения, агрессии или апатии. Эксперт посоветовал первым делом нужно создать укрытие питомцу, где он сможет спрятаться.

Первые стрессовые дни собака может проводить только в своем домике или на лежанке. Рядом можно положить пеленку и миску с едой и водой. При этом не стоит докучать питомцу, можно просто побыть рядом, но не протягивать руки и избегать прямого зрительного контакта, призвал Голубев.

Со временем собака привыкнет к новому хозяину, позволит себя касаться, после чего можно приступить к социализации: попробовать приучить к ошейнику или шлейке. Если процесс пройдет успешно, то уже можно будет выходить во двор. Кинолог призвал помнить, что животное может бояться улицы и резких звуков после пережитого стресса.

«Каждая ситуация индивидуальна: возможно, какой-то питомец не захочет покидать безопасное укрытие. Другому, напротив, будет спокойнее на руках у хозяина. Важно также дать время собаке. Придется также заново приучать его к мысли, что мир вокруг не представляет опасности, особенно если он рядом с хозяином», — добавил собеседник агентства.

Среди прочего эксперт напомнил важность системы поощрения, призвав награждать лакомством даже самый маленький храбрый шаг. Если собака впервые покинула убежище, ее уже стоит похвалить и наградить чем-то вкусным. То же самое необходимо делать, если питомец изучает квартиру или вышел во двор, подчеркнул Голубев.

До этого кинолог перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт.

Ранее собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца.