«МК»: в Москве подросток надругался над девочкой на детской площадке

В Москве 16-летнего юношу задержали за надругательство над 12-летней девочкой на детской площадке. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в 25 августа на детской площадке на Краснобогатырской улице. По предварительным данным, юноша схватил незнакомую девочку и принудил ее к действиям сексуального характера.

По факту произошедшего столичными следователями возбуждено уголовное дело. Подросток задержан, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

До этого в Пермском крае мужчина увел семилетнюю девочку с детской площадки и надругался. После этого педофил скрылся с места преступления, возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток изнасиловал четырехлетнюю девочку, насмотревшись видео в соцсетях.