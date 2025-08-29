Верующим рассказали, что можно освятить в Ореховый Спас кроме самих орехов

В Ореховый Спас в храмах освящают не только орехи, но и хлеб, яблоки, мед, и любые другие дары природы, которые уродились к этому празднику. Об этом в беседе с Life сообщил священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

«Освящение орехов или плодов нового урожая — это проявление благодарности Богу за его любовь, которая стала съедобной, и испрашивание благословения на дальнейший урожай», — отметил он.

По его словам, главное в любой церковный праздник — посетить храм, принять участие в богослужении, исповедоваться и причаститься.

29 августа в России отмечают третий из летних Спасов — Ореховый, или, как его еще иногда называют, Хлебный. Среди светских праздников — День подразделений спецназа внутренних войск МВД РФ и Международный день действий против ядерных испытаний. Любители мотоспорта сегодня празднуют День рождения мотоцикла. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 29 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

