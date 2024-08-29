Диетолог перечислила полезные свойства орехов

Грецкий орех не сравнится с рыбой и морепродуктами по количеству Омега-3 и йода, поэтому восполнить с его помощью дефицит витаминов не получится. Об этом «Газете.Ru» заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Считается, что грецкий орех самый полезный, потому что там есть Омега-3 и йод — в отличие от других орехов. Но тут то количество, которое не сравнится с печенью трески или с селедкой как источником Омега-3, или с какими-нибудь водорослями и морепродуктами по количеству йода. Поэтому покрывать недостаток йода грецкими орехами — поскольку-посткольку, как железо яблоками», — сказала она.

Соломатина добавила, что наиболее вредным считается арахис, поскольку он хуже усваивается и часто становится причиной аллергии.

«В двух-трех бразильских орешках суточная норма селена, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы или щитовидной железы. В миндале больше магния — успокаивает, улучшает настроение, понижает давление. Если съесть чайную ложечку кедровых орешков, буквально горсточку после еды, то быстрее пойдет сигнал в мозг о насыщении. Наиболее вредный — арахис, потому что хуже усваивается, он вообще к орехам не относится, чаще бывают аллергии и чаще бывают афлатоксины на нем. Но в том же арахисе много кремния, что полезно для костей, сосудов, зубов, волос, ногтей», — пояснила она.

Диетолог уточнила, что в каждом виде ореха есть полезные свойства, поэтому лучше всего их просто чередовать.

«Во всех орехах есть белок, есть ненасыщенные жиры. У каждого из орехов есть какие-то свои свойства, каким-то образом они все равно для организма очень полезны. Поэтому лучше их просто все чередовать. Когда говоришь, что самое полезное, давайте мы будем деньги тратить только на это — тогда вы не получите чего-то другого. Палитра должна быть самая широкая. Все орешки важны. Главное не переедать», — подчеркнула врач.

29 августа отмечается Ореховый Спас (он же — Третий Спас). Традиционно в этот день принято печь хлеб и пироги, которые можно украшать плодами орехов. Также в праздник нельзя переедать, употреблять спиртные напитки и ссориться.

Подробнее об истории и традиции праздника — в материале «Газеты.Ru».

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