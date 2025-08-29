На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала «полезную» привычку, которая может разрушить печень

Врач Панина: бесконтрольный прием витаминов может разрушить печень
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Печень обладает уникальной способностью к восстановлению, однако эти возможности не безграничны. Поэтому не стоит проверять орган на прочность. Об этом в интервью Life предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Наталья Панина.

«Лишний вес — один из главных врагов печени: жировые отложения повреждают клетки органа, что может привести к воспалению и даже циррозу. В числе других опасностей — бесконтрольный прием лекарств, БАДов и витаминов, способный вызвать токсический гепатит», — отметила специалист.

Кроме того, прямой удар по печени наносят алкоголь, «безопасных» доз которого не существует, фастфуд и пища, богатая простыми углеводами, добавила она.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова до этого говорила, что один из самых полезных продуктов для печени — творог. В день его нужно употреблять не менее 50 г для получения оздоровительного эффекта. Также она советует есть на завтрак овсянку, гранолу или мюсли.

Ранее специалисты назвали простой способ уменьшить воздействие алкоголя на печень.

