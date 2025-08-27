На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ уменьшить воздействие алкоголя на печень

Journal of Hepatology: диета и спорт уменьшают воздействие алкоголя на печень
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Даже у людей, злоупотребляющих алкоголем, физическая активность и здоровая диета существенно снижают вероятность летального исхода, связанного с поражением печени. К такому выводу пришли американские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of Hepatology.

Исследование основано на данных более 60 тыс. участников крупного национального опроса NHANES в США. Информацию о привычках питания, уровне физической активности и употреблении алкоголя сопоставили с данными Национального регистра смертности.

Оказалось, что любой уровень ежедневного употребления алкоголя — от умеренного до запойного — повышает риск смерти от заболеваний печени. Однако регулярные тренировки и рацион, богатый овощами, фруктами, злаками, морепродуктами, растительным белком и «правильными» жирами, значительно снижают этот риск. У пьющих людей физическая активность сокращала вероятность смерти от болезней печени на 36–69%, а здоровое питание — на 84–86%.

Особенно заметный защитный эффект наблюдался у женщин: несмотря на то что они более уязвимы к последствиям алкоголя, правильный образ жизни обеспечивал им более выраженную защиту.

«Наша работа показывает: здоровая диета и физическая активность помогают снизить смертность от алкогольных поражений печени при любом уровне употребления алкоголя. Это важный аргумент в пользу комплексной профилактики», — отметил руководитель исследования, профессор Нага Чаласани из Медицинской школы Университета Индианы.

Авторы подчеркивают, что социально уязвимые группы населения особенно подвержены риску, поскольку именно среди них чаще встречаются сочетания вредных привычек, плохого питания и низкой физической активности.

Ранее были названы продукты, нарушающие работу печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами