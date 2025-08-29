проект

Россиянам назвали продукты, полезные для здоровья печени

Врач Дианова: 50 г творога в день улучшают состояние печени

Один из самых полезных продуктов для печени – творог. В день его нужно употреблять не менее 50 г для получения оздоровительного эффекта, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«Его нужно есть хотя бы 50 г в день для достижения оздоровительного эффекта, но лучше больше. Он должен быть от двух до семи процентов жирности, а идущий на приготовление сырников — от нуля до двух процентов жирности. Творог содержит аминокислоту метионин, она способствует уменьшению количества жира в печени», – объяснила врач.

Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому Дианова советует есть на завтрак овсянку, гранолу или мюсли.

«В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши. Она содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Также оно помогает защитить клетки печени от различных неблагоприятных воздействий. Еще в рацион можно внести отвар шиповника. Он полезен при гепатите, холецистите и циррозе. Можно пить отвар шиповника и как профилактическое средство. Печеные яблоки – еще одно недооцененное блюдо при заболеваниях печени», – добавила доктор.

Ранее в России установили пути распространения токсичных водорослей в мировом океане.

