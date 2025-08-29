Россиянка избила и ограбила мать ради покупок на маркетплейсе

В Башкирии женщину осудили за ограбление матери ради покупок на маркетплейсе

Суд вынес приговор жительнице Башкирии, которая избила собственную мать. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 30-летней женщине помогал ее супруг. Пара проникла в квартиру, там мужчина напал на родственницу жены, связал ей руки и избил.

«При этом дочь закрыла ей рот кляпом и нанесла не менее 20 ударов руками в область лица», – сообщается в публикации.

После этого супруг фигурантки потребовал у тещи пароль от телефона и оплатил покупки на маркетплейсе на сумму более 67 тысяч рублей.

В отношении дочери пострадавшей возбудили уголовное дело по статье о грабеже, вину она признала. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Ее супруга будут судить отдельно.

