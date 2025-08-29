На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка избила и ограбила мать ради покупок на маркетплейсе

В Башкирии женщину осудили за ограбление матери ради покупок на маркетплейсе
true
true
true
close
Shutterstock

Суд вынес приговор жительнице Башкирии, которая избила собственную мать. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 30-летней женщине помогал ее супруг. Пара проникла в квартиру, там мужчина напал на родственницу жены, связал ей руки и избил.

«При этом дочь закрыла ей рот кляпом и нанесла не менее 20 ударов руками в область лица», – сообщается в публикации.

После этого супруг фигурантки потребовал у тещи пароль от телефона и оплатил покупки на маркетплейсе на сумму более 67 тысяч рублей.

В отношении дочери пострадавшей возбудили уголовное дело по статье о грабеже, вину она признала. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Ее супруга будут судить отдельно.

До этого в Новороссийске прохожий ограбил человека на улице. Заметив мужчину, который споткнулся о ступеньку и не мог подняться самостоятельно, злоумышленник помог ему встать, но в процессе снял с него цепочку, крестик и медальон. Все это он продал и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Ранее новосибирские подростки избили курьера, поймавшего их вора в супермаркете.

