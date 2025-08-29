На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новосибирские подростки избили курьера, поймавшего их вора в супермаркете

В Новосибирске подростков задержали за избиение курьера
Shutterstock

Новосибирских подростков подозревают в избиении курьера. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала жительница микрорайона «Родники», ее 16-летний сын пришел в супермаркет за заказом. В этот момент в торговом зале 12-летний мальчик украл несколько товаров и попытался уйти.

На выходе охранник не смог его остановить, но это удалось сделать подростку. Сам ребенок рассказал, что украл из-за компании подростков, которые его попросили.

У выхода курьера поджидал молодой человек, который позже участвовал в избиении. Между школьниками произошла ссора, но их разнял охранник.

Позже, когда доставщик пошел на адрес, подростки выследили его и стали избивать. По словам матери, в процессе участвовали около десяти человек.

«Его спасло только то, что с парковки шел взрослый мужчина – он их спугнул», – рассказала женщина.

В результате подросток попал в больницу с сотрясением мозга и другими травмами. Сейчас он проходит лечение.

Сотрудники полиции уже установили личности участников и задержали, с ними проводят допросы.

Ранее в Новороссийске мужчина ограбил прохожего, которому стало плохо.

