На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новороссийске мужчина ограбил прохожего, которому стало плохо

В Новороссийске мужчина решил помочь прохожему и ограбил его
true
true
true
close
Global Look Press

В Новороссийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении, злоумышленник украл у прохожего ценные вещи. Об этом сообщает городское управление МВД.

По данным полиции, злоумышленник находился около магазина, когда увидел, как прохожий, споткнувшись о ступеньку, упал и не мог самостоятельно подняться. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего.

Под предлогом оказания помощи он снял с него ювелирные украшения — цепочку, крестик и медальон, — после чего скрылся с места происшествия. Общая стоимость похищенного превысила 300 тысяч рублей. Как установили правоохранители, задержанный впоследствии продал украшения, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

До этого в Москве мужчина избил прохожего после отказа поделиться с ним сигаретой. В ходе потасовки злоумышленник ударил оппонента бейсбольной битой несколько раз и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее безработный россиянин дважды за час ограбил супермаркет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами