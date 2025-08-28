В Новороссийске мужчина ограбил прохожего, которому стало плохо

В Новороссийске мужчина решил помочь прохожему и ограбил его

В Новороссийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении, злоумышленник украл у прохожего ценные вещи. Об этом сообщает городское управление МВД.

По данным полиции, злоумышленник находился около магазина, когда увидел, как прохожий, споткнувшись о ступеньку, упал и не мог самостоятельно подняться. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего.

Под предлогом оказания помощи он снял с него ювелирные украшения — цепочку, крестик и медальон, — после чего скрылся с места происшествия. Общая стоимость похищенного превысила 300 тысяч рублей. Как установили правоохранители, задержанный впоследствии продал украшения, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

До этого в Москве мужчина избил прохожего после отказа поделиться с ним сигаретой. В ходе потасовки злоумышленник ударил оппонента бейсбольной битой несколько раз и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

