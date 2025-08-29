В аэропорту сибирского города наблюдается массовая задержка рейсов

В аэропорту Новосибирска массово задерживаются рейсы на прилет и вылет

В аэропорту Новосибирска Толмачево — массовые задержки рейсов. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент задерживаются самолеты из Благовещенска, Екатеринбурга, Бишкека, из Южно-Сахалинска. На полтора часа позже прибудет рейс из Петропавловска-Камчатского. Рейсы из Абакана, Братска, Горно-Алтайска и Красноярска также прибудут позднее, но с небольшой задержкой.

Позже ожидаются борты из Ташкента, Казани, Оша, Баку и Стамбула. Задерживаются два рейса из Сочи и столько же из Минеральных вод перевозчиков «Азимут» и S7.

Были отменены рейсы в Красноярск, Иркутск и Омск. В пресс-службе Толмачево ситуацию не комментируют.

29 августа в международном аэропорту Сочи также задерживаются шесть рейсов. Причина задержки — позднее прибытие воздушных судов. Сам аэропорт работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если багаж повредили в аэропорту.