На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту сибирского города наблюдается массовая задержка рейсов

В аэропорту Новосибирска массово задерживаются рейсы на прилет и вылет
true
true
true
close
Shutterstock

В аэропорту Новосибирска Толмачево — массовые задержки рейсов. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент задерживаются самолеты из Благовещенска, Екатеринбурга, Бишкека, из Южно-Сахалинска. На полтора часа позже прибудет рейс из Петропавловска-Камчатского. Рейсы из Абакана, Братска, Горно-Алтайска и Красноярска также прибудут позднее, но с небольшой задержкой.

Позже ожидаются борты из Ташкента, Казани, Оша, Баку и Стамбула. Задерживаются два рейса из Сочи и столько же из Минеральных вод перевозчиков «Азимут» и S7.

Были отменены рейсы в Красноярск, Иркутск и Омск. В пресс-службе Толмачево ситуацию не комментируют.

29 августа в международном аэропорту Сочи также задерживаются шесть рейсов. Причина задержки — позднее прибытие воздушных судов. Сам аэропорт работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если багаж повредили в аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами