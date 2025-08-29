В аэропорту Сочи задерживается шесть рейсов

В Сочи задерживается шесть рейсов из-за позднего прибытия самолетов

Шесть рейсов задерживаются в международном аэропорту Сочи по состоянию на утро пятницы, 29 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Причина задержки — позднее прибытие воздушных судов. Сам аэропорт работает в штатном режиме, рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что авиакомпании своевременно информируют пассажиров задержанных рейсов об изменениях в расписании и оказывают услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Кроме того, ночью 29 августа рейс из Сочи в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии» задержали на 10,5 часов из-за технических проблем. Авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет.

В ночь на 28 августа в аэропорту Саратова и Сочи действовало ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщил тогда представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта Сочи предупреждали, что в ближайшие два дня возможны переносы и отмены рейсов.

