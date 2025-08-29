Россиянам объяснили, что делать, если ваш багаж повредили в аэропорту

Эксперт Долгих: если ваш багаж повредили в аэропорту, фиксировать это надо сразу

Если ваш чемодан попал на ленту выдачи багажа с новыми повреждениями, не паникуйте — за них ответит авиакомпания. Главное — не уходить из зала выдачи и сразу зафиксировать поломки вместе с сотрудниками: трещины, сломанную ручку, колесо или поврежденные вещи внутри. О том, как получить компенсацию, «Газете.Ru» рассказала руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий Туту Екатерина Долгих.

«Как только вы забрали чемодан с ленты выдачи, осмотрите его. Если он поврежден, сразу идите к стойке розыска багажа. Там составят акт о повреждениях багажа. Документ понадобится, чтобы получить компенсацию. А еще сохраните багажную бирку, посадочный талон и маршрутную квитанцию», — посоветовала она.

Долгих отмечает, что дальнейший сценарий зависит от того, был ли застрахован чемодан или нет. Если страховки не было, подайте претензию в авиакомпанию — через сайт перевозчика. Для внутренних рейсов нужно успеть за полгода, для международных — за неделю.

«К заявлению приложите акт, багажную бирку, посадочный талон, маршрутную квитанцию, паспорт, фотографию чемодана и чек или выписку о стоимости чемодана. Если в компенсации откажут, можно обратиться в суд», — говорит эксперт.

Сумма будет зависеть от объявленной ценности: если она была, то вернут эту сумму, если нет, то компенсируют стоимость чемодана, но не больше 600 рублей за килограмм.

Страховка, которая оформляется с билетом или отдельно на сайте страховой компании, покрывает повреждение, утерю или задержку багажа. Ручную кладь не страхуют. Если чемодан сломан, ремонт оплатят по предъявленному чеку на него или в расчете 1000 рублей за килограмм. В случае полной порчи чемодана (это когда ремонт дороже самого чемодана) выплату произведут по чеку или из расчета 3500 рублей за килограмм пустого чемодана.

«Если багаж не приехал, то вам заплатят по 1500 рублей за каждый килограмм потери или оплатят покупку нового чемодана», — рассказала Долгих. В последнем случае нужно отправить в страховую чек на новый чемодан. При этом компенсируют не более 15 тысяч рублей.

Помимо ручной клади не покрываются страховкой протекшие или разбившиеся вещи, взорвавшиеся аккумуляторы, запрещенные к провозу предметы, испорченные из-за влаги или температуры продукты или вещи, антиквариат, электроника, стекло, оптика, ювелирные изделия. Также не компенсируют испачканный багаж, мелкие царапины или повреждения.

Эксперт отмечает, что грань между страховыми и нестраховыми случаями тонкая.

«Например, вы закрыли чемодан на замок, а его решила досмотреть служба безопасности аэропорта. Не найдя ключа, сотрудники взломали замок, но внутри ничего подозрительного не оказалось. Такое повреждение могут признать нестраховым случаем, поскольку по правилам авиаперевозок запрещено закрывать чемодан на сложный замок», — уточнила Долгих.

