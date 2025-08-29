В Госдуме призвали составить список запретных для мигрантов профессий

В Россию ежегодно приезжают от 10 до 12 млн мигрантов, каждый 12-й житель страны – это иностранный гражданин, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев со ссылкой на данные МВД. По его мнению, на этом фоне актуальным становится вопрос о защите трудовых прав россиян. В беседе с Общественной Службой новостей он призвал сформировать список профессий, которые должны стать запретными для мигрантов.

«Под видом работы мигранты приезжают в Россию жить. Возникает вопрос с защитой трудовых прав наших граждан, когда за более низкую оплату на работу принимают мигранта, а не россиянина. Там, где мигрантов быть не должно, должны работать наши люди», — заявил парламентарий.

По его мнению, в работе над устранением этого пробела помогло бы создание перечня запретных для иностранных граждан профессий.

Депутат также напомнил, что за последние два года Госдума приняла 21 закон по ужесточению миграционной политики, целью которых – добиться того, чтобы иностранцы чувствовали себя в России, «как в гостях». Гусев подчеркнул, что мигранты должны приезжать в РФ строго ради работы и без своей семьи, чтобы после завершения трудового контракта вернуться на родину. Похожий механизм привлечения иностранной силы, по словам депутата, реализован в ОАЭ, где при малейшем нарушении местных законов мигрантов выдворяют из страны без права вернуться.

До этого председатель Союза «Цифровой мир», экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев заявил, что представители бизнеса рады нанимать на работу мигрантов, так как люди с внешними паспортами нужны им для уклонения от налогов, в коррупционных целях, для вывода средств за границу. Для решения проблем в сфере миграции он призвал ввести ограничение на использование труда иностранных граждан на определённых должностях. По мнению экономиста, необходимо составить список занятий или профессий, трудиться на которых можно будет только по ТК РФ.

Ранее в Петербурге предложили штрафовать агрегаторов такси за наем мигрантов.