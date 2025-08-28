На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге предложили штрафовать агрегаторов такси за найм мигрантов

Депутат Цивилев: за нелегальных водителей нужно штрафовать агрегаторов такси
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге вслед за некоторыми российскими регионами ввели запрет на работу мигрантов в такси и службах доставки, однако иностранцы находят лазейки. В частности, они могут оформить патент на другой вид деятельности, а затем устроиться на работу в такси по документам другого человека. Ответственность за это должны нести юрлица, нанимающие таких мигрантов, заявил в беседе с «Парламентской газетой» депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев.

Цивилев отметил, что спустя неполный месяц действия запрета обнаружились пробелы, которые позволяют мигрантам продолжать работу в запретных отраслях. По его мнению, важно поработать над ними, усилив законодательные меры. В том числе депутат предложил ввести штрафы для юрлиц, нанимающих на работу мигрантов в обход запрета, то есть внести в КоАП РФ штрафы для агрегаторов. Кроме того, Цивилев призвал разработать четкие методические рекомендации работы в соответствии с новыми нормами.

Депутат объяснил, что если мигрант оформил патент на работу в такси, то агрегаторы завершают с ним работу, но иногда разрешительные документы иностранцы просто не получают. Он напомнил о недавнем случае, когда 26-летнего гражданина Узбекистана задержали за насилие над 16-летней пассажиркой, а затем выяснилось, что он не имел права не только работать, но и пребывать в России.

«Как он смог в таком случае зарегистрироваться у агрегатора такси? И почему юрлицо не несет за это ответственность? Именно такие случаи — повод для обоснованных опасений, что заинтересованные лица будут искать пути обхода ограничений, в том числе по уже привычным схемам», — подчеркнул Цивилев.

Он отметил, что есть и другие схемы обхода действующего запрета – например, оформление патента на другой вид занятости или регистрация по чужим документам. Эти пробелы следует устранить, подчеркнул парламентарий.

С ним согласился член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов – он подчеркнул, что лазейки будут существовать, пока на федеральном уровне не введут режим контроля пребывания в России приехавших по целевому набору мигрантов под ответственность компаний.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге порядка 10 тыс. мигрантов будут лишены работы в такси и доставке. По данным замглавы комитета по труду Татьяны Морозковой, в прошлом году в Петербурге мигрантам выдали свыше 200 тыс. патентов: 1,6% из них пришлись на такси, а 3,4% — на курьеров. Она подчеркнула, что запрет на работу мигрантов в такси и доставке не повлияет на экономику культурной столицы.

Ранее в Заксобрании Петербурга объяснили, каким мигрантам разрешено работать в такси.

