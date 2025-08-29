На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал конечных выгодоприобретателей подрыва нефтепровода «Дружба»

Политолог Шафир: выгодоприобретателем подрыва нефтепровода «Дружба» является ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

За атакой на нефтепровод «Дружба», снабжающий российскими углеводородами Венгрию и Словакию, может стоять не Киев, а сам Брюссель. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-международник Тимур Шафир. Он считает, что Европейский союз идет на столь рискованные шаги, чтобы сохранить влияние и «дисциплинировать» несогласных с его политикой участников объединения.

«Дальше может быть, к сожалению, больше. В конце концов, давайте вспомним и такие вещи, как покушение на [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо. Мы почему-то очень быстро о нем забыли, а оно было. Эти господа могут приготовить много разных острых блюд», — сказал Шафир.

По сути, нападение на нефтепровод является террористическим актом против стран, не вовлеченных в конфликт на Украине.

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали «Дружбу» на территории России с использованием дронов и ракет: 13, 18 и 22 августа. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти.

28 августа министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что подача нефти по трубопроводу восстановлена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами