За атакой на нефтепровод «Дружба», снабжающий российскими углеводородами Венгрию и Словакию, может стоять не Киев, а сам Брюссель. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-международник Тимур Шафир. Он считает, что Европейский союз идет на столь рискованные шаги, чтобы сохранить влияние и «дисциплинировать» несогласных с его политикой участников объединения.

«Дальше может быть, к сожалению, больше. В конце концов, давайте вспомним и такие вещи, как покушение на [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо. Мы почему-то очень быстро о нем забыли, а оно было. Эти господа могут приготовить много разных острых блюд», — сказал Шафир.

По сути, нападение на нефтепровод является террористическим актом против стран, не вовлеченных в конфликт на Украине.

В течение августа 2025 года ВСУ не менее трех раз атаковали «Дружбу» на территории России с использованием дронов и ракет: 13, 18 и 22 августа. В последнем случае это привело к остановке прокачки нефти.

28 августа министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что подача нефти по трубопроводу восстановлена.