В Биробиджане пенсионер месяц общался с мошенниками и лишился 6 млн рублей

В Биробиджане пенсионер лишился 6 млн рублей, поверив мошенникам
Ilya Naymushin/Reuters

В ЕАО пожилой мужчина поверил в легенду мошенников и за месяц перевел им все накопления. Об этом сообщает УМВД региона.

В июле на телефон пожилого мужчины 1958 года рождения поступил звонок в мессенджере. Неизвестный, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», сообщил, что на имя его жены неизвестные оформляют кредиты, и в случае завершения операций обоим супругам грозит уголовная ответственность.

Для «решения проблемы» мошенник посоветовал перевести все сбережения на «безопасный счет», угрожая в противном случае переводом средств в «фонд поддержки ВСУ». Поддавшись панике, пенсионер последовал указаниям.

В первый день он перевел 660 тысяч рублей. На следующий день злоумышленник потребовал еще почти два миллиона, которые также были перечислены. В течение последующего месяца мошенники продолжали вымогать деньги, вынудив мужчину взять несколько кредитов и даже занять 800 тысяч рублей у знакомых. Все средства уходили на указанные счета. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее в Краснодаре преподаватель отдала аферистам 6,1 млн рублей.

