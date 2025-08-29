Вирусолог оценил последствия завоза в Россию лихорадки денге из Шри-Ланки

Россиянам не грозит эпидемия лихорадки денге из-за выявленного случая завоза заболевания из Шри-Ланки, так как от человека к человеку она не передается, а опытные инфекционисты уже приняли меры. Провоцирующие болезнь комары в нашей стране не живут, поэтому опасаться нечего, заверил в беседе с НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Лихорадка денге – это излечимое заболевание, которое редко можно подхватить от другого человека. Зараженного пациента обычно помещают в инфекционный стационар, где проводят симптоматическое лечение, пояснил специалист. По его словам, активно болезнь распространяется в эндемичных регионах, где живут комары определенного вида – Россия в число таких регионов не входит.

«В наших широтах этого нет, редкие случаи заражения возможны в совсем южных регионах, однако чаще всего это завозные случаи из теплых стран. При посещении таких стран нужно иметь медицинский полис, знать меры профилактики, носить с собой репелленты и правильно одеваться», — заключил Викулов.

Напомним, Роспотребнадзор по Московской области сообщил, что провел противоэпидемические мероприятия после выявления прибывшего из Шри-Ланки пассажира с подозрением на лихорадку. В ведомстве заверили, что рисков распространения заболевания в России нет.

Ранее в Башкирии выросла заболеваемость лихорадкой Денге.